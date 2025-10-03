АО «СУЭК-Кузбасс» возглавил Виктор Климов

Виктор Климов родился в 1969 году в Белове, имеет высшее профессиональное образование. Кандидат технических наук, окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».

Свою трудовую деятельность начал в 1987 году на шахте «Октябрьская» горнорабочим. С 1998 года работал на шахте «Полысаевская» где прошел все ступени профессионального роста, вплоть до директора. С 2016 года занимал руководящие должности на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс». С 2018 по 2024 гг. возглавлял шахтоуправление имени А.Д. Рубана.

Общий трудовой стаж Виктора Климова на угледобывающих предприятиях Кузбасса составляет более 38 лет. Награжден знаками «Шахтерская слава» всех трех степеней, медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков», медалью «За служение Кузбассу». Климову присвоено звание «Заслуженный шахтер Кузбасса».