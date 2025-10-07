В Кузбассе прошел XIV Международный российско-казахстанский симпозиум «Углехимия и экология Кузбасса»

Мероприятие посвящено 10-й годовщине Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук.

Участниками стали более 120 человек. В симпозиуме приняли участие ученые и специалисты из Москвы, Казахстана, Иркутска, Новосибирска, Донецка, Томска, Красноярска, Монголии. Среди них профессор Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Института проблем горения Республики Казахстан, Алматы и доктор философии Института химии и химических технологий, Монгольской академии наук. Выступление с докладами прошли в онлайн-формате и очно.

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии является ведущей научной организацией, его деятельность имеет стратегическое значение для развития угольной отрасли, промышленной экологии и экономики региона. Центр является разработчиком в области горных, химических, исторических наук, а также в области ботаники и генетики.

Исследователи Центра занимаются передовыми технологиями разработки угольных месторождений, разрабатывают современные методы проектирования горнодобывающих производств и новые модели горных машин, технологии переработки угля в различные продукты углехимии. Исследуют древнюю историю Сибири, а также изучают историю Кузбасса. Занимаются широким спектром фундаментальных исследований и выделяют причины появления раковых заболеваний у жителей региона, вызванных, в том числе, активной угледобычей.

Деятельность Федерального исследовательского центра сочетает фундаментальные научные исследования с прикладными разработками, востребованными промышленностью и регионом.