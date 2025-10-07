По поручению президента РФ Владимира Путина в федеральный проект «Жилье» внесены изменения, направленные на повышение прозрачности и безопасности процесса индивидуального жилищного строительства.

Теперь граждане смогут заключать договоры с использованием механизма «эскроу». Эти счета обеспечивают полную сохранность денежных средств покупателя вплоть до завершения строительных работ, поскольку подрядчик не имеет доступа к деньгам, которые лежат на счете «эскроу». Если условия договора не будут выполнены, то заказчик сможет вернуть свои деньги.

Новая система защищает граждан от рисков, связанных с возможным нарушением обязательств застройщиками или приостановкой строительства. Это снизит количество случаев, когда покупатели остаются без готового жилья и потраченных средств.

Как построить дом с механизмом «эскроу»?

1. Заключается договор подряда. Необходимо выбрать подрядчика и проект будущего частного дома, например, на портале строим.дом.рф. После этого нужно подписать договор подряда, в котором обязательно отразить: технические характеристики дома, сроки строительства, стоимость, условия раскрытия счета «эскроу» и др.

2. Открывается счет «эскроу». Обратитесь в банк, чтобы открыть счет «эскроу». Внесите на него деньги, которые будут храниться на счете до завершения строительства и регистрации права собственности на дом. Подрядчик будет строить за собственные средства или возьмет кредит в банке.

3. Завершается строительство. Информация о зарегистрированном праве собственности на дом поступает в банк, в котором открыт «эскроу» счет.

4. Раскрывается счет «эскроу». Банк раскрывает счет «эскроу», подрядчик получает деньги, а гражданин – дом.