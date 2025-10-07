С 2025 года наставничество стало частью нацпроекта «Кадры». Губернатор Кузбасса Илья Середюк на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений отметил, что в регионе наставничество широко применяется в сфере образования, соцзащиты, здравоохранения, а также в промышленном производстве.

«Советский опыт, когда молодых сотрудников закрепляли за опытными специалистами, сейчас используют на ряде наших заводов. Практика полезная, будем ее масштабировать», – подчеркнул глава региона.

Среди плюсов наставничества участники заседания выделили снижение кадровой текучести и сокращение числа нарушений в сфере охраны труда. Илья Середюк предложил руководителям кузбасских компаний рассмотреть возможность внедрения наставничества на своих производствах.

