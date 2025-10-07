Форум «Женщина третьего тысячелетия» объединит женские сообщества, лидеров, предпринимателей и новаторов со всего мира. Ожидается, что в его работе примут участие представительницы всех регионов России, а также стран СНГ, Азии, Европы и Африки.

На протяжении двух дней участники форума обсудят роль женщины в эпоху трансформаций, а также другие актуальные вопросы в социальной, культурной и экономической сферах. Кроме того, в рамках форума пройдет международная выставка- ярмарка «Руками женщины», где свою продукцию представят ремесленники и дизайнеры, производители экопродукции и новаторы в медицине.

Зарегистритрироваться для участия в форуме необходимо по ссылке www.woman3000.org.