В прошлом году в Кузбассе по программе «Пушкинская карта» состоялось более 20 тысяч культурных событий, участниками которых стали полмиллиона молодых жителей региона в возрасте от 14 до 22 лет. Напомним, на каждую Пушкинскую карту государство ежегодно выделяется по 5 тысяч рублей, которые можно потратить на театр, кино, поход в музей или другое культурно-познавательное мероприятие.

Кузбасс стал обладателем премии «Лучший субъект Российской Федерации по реализации программы «Пушкинская карта» по итогам 2024 года.

«В нашем регионе уже больше 250 тысяч держателей «Пушкинских карт». И мы видим интересный тренд — ребята, у которых в силу возраста заканчивается действие карты, продолжают посещать учреждения культуры», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В номинации «Лучшая региональная концертная площадка» отметили филармонию Кузбасса им. Штоколова, которую по Пушкинской карте посетили свыше 19 тысяч человек. Награждали лауреатов премии в Большом театре в Москве.

Фото: пресс-служба АПК