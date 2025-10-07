Роботизированный комплекс «Крисаф» начали применять в Кузбасской областной детской больнице

Уникальное реабилитационное оборудование поступило в отделение реабилитации «Золотая рыбка» детской больницы им. Ю.А. Атаманова благодаря региональной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Илья Середюк.

Он рассказал о замечательных возможностях комплекса, который поможет маленьким пациентам восстанавливать двигательные функции даже в случае полной утраты подвижности.

– Здоровье наших детей — бесценно. Благодаря новому аппарату маленькие пациенты с ДЦП, последствиями травм или инсульта смогут выполнять упражнения в интересной игровой форме. Во время занятия на экран выводится виртуальный подводный мир. Дети «плавают» под водой и выполняют разные задания, например, ищут сокровища. Так они «переключаются» с движений на игру, уходит спазм мышц и занятия становятся более эффективными, а реабилитация быстрее и комфортнее, – отметил Илья Середюк.

Специалисты больницы с помощью этого робота и других методов реабилитации уже смогли помочь разработать коленный сустав пациентке с ДЦП, и девочка стала лучше ходить.

А как отметили в пресс-службе областного правительства, за этот год в медорганизации Кузбасса поступило почти 1800 единиц оборудования для диагностики, лечения и реабилитации.

Фото: Илья Середюк/Telegram

Подписаться на телеграм-канал губернатора

Подписаться на канал Ильи Середюка в МАХ