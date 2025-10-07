Бойцам в зоне проведения специальной военной операции отправили два бензиновых генератора и 80 строительных панелей.

Помощь получит 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Юргинская бригада. Сегодня она успешно выполняет боевые задачи в зоне СВО. За проявленный героизм и отвагу более 8 000 военнослужащих бригады удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.

– В народе говорят: «Великая сила — братство фронта и тыла». Наши военнослужащие ежедневно рискуют жизнью ради безопасности и свободы страны. Важно оказывать им не только материальную, но и моральную поддержку. Мы помним о вас, благодарим за службу и ждем с Победой, — отметил первый заместитель руководителя регионального исполкома Кузбасского отделения «Единой России» Кирилл Погорелко.

Акция продолжает традицию регулярной помощи кузбассовцев участникам специальной военной операции.