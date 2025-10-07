Более 200 жалоб на несвоевременный вывоз мусора получил Илья Середюк в сентябре

Глава региона проанализировал 218 поступивших в соцсетях за прошлый месяц жалоб, касающихся вывоза мусора и места установки контейнеров. Нарекания возникли у жителей Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Ленинска-Кузнецкого и Гурьевска.

«Главам муниципалитетов дал поручение актуализировать территориальные схемы установки контейнеров и периодичность его вывоза, а также не допускать захламления площадок», – отметил Илья Середюк.

Губернатор подчеркнул, что к зиме должны быть обустроены удобные подъезды к контейнерам.

Фото: Илья Середюк/Telegram

