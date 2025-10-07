Губернатор Кузбасса назвал территории с самыми проблемными сельскими дорогами

Илья Середюк в соцсетях рассказал, что к нему регулярно обращаются жители отдаленных территорий, которые просят отсыпать дороги щебнем. Особенно остро эта проблема проявляется в осеннюю распутицу. Глава региона отметил, что больше всего жалоб поступает из Тяжинского Промышленновского, Новокузнецкого, Прокопьевского и Яшкинского округов.

«Поручил министру жилищно-коммунального и дорожного комплекса найти возможность отсыпать их щебнем. Решение есть – во время проведения конкурсных процедур на ремонт дорог региона удалось сэкономить деньги», – сообщил губернатор.

Илья Середюк подсчитал, что сэкономленных средств хватит на обустройство участков дорог: Тяжинский – Тяжино-Вершинка – Итатский, Котино – Тыхта, Кубитет – Новоподзорново, Итатский – Кубитет – Старый Урюп, Абышево – Березово, Лебеди – Подкопення, Ильинка – Шорохово, Яшкино – Пашково – Саломатово. Кроме того, дорожники возьмутся за устранение колеи на трассе Кемерово – Новокузнецк и дороге Калтан – Малиновка. Несмотря на выпавший снег, часть работ намереваются провести уже в этом году. Остальное – в 2026-2027 годах.

Фото: Илья Середюк/Telegram

