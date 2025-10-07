Обсуждение передовых технологических разработок и инженерных решений для проектирования и строительства современных городов состоялось в Москве. В столицу с губернатором Кузбасса Ильей Середюком поехали недавно заступившие на пост главы территорий – Павел Камбалин из Междуреченска, возглавляющий Кемеровский округ Дмитрий Павлов и мэр Белова Сергей Алексеев. Кузбасская делегация узнала, какие принципы градостроительства применяют в других регионах.

«Зампред правительства России Марат Шакирзянович Хуснуллин рассказал о подходе к градостроительству как к комплексной идее развития. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поделился опытом столицы в развитии городской среды и инфраструктуры. В одном месте собраны лучшие практики страны по созданию городской среды. Самые интересные идеи обязательно адаптируем и будем использовать в нашем регионе», – подчеркнул Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства отметили, что в Кузбассе активно занимаются комплексным развитием территорий. Так, проект КРТ в Кемерове включает в себя 23 микрорайона на площади 540 га с 3,4 млн кв. м жилья, 10 школами, 36 детскими садами, 4 поликлиниками, крытыми надземными и подземными паркингами, спортобъектами, торговыми центрами и зонами отдыха. В Новокузнецке на площади более чем 58 га собираются построить около 531 тысячи кв. метров жилья. В Шерегеше три проекта КРТ, включающих возведение 19 жилых домов от 6 до 16 этажей уже воплощают в жизнь.

Фото: пресс-служба АПК