Занятия по оказанию первой помощи и тактической медицине организовали на базе кузбасского фонда «Защитники Отечества». О том, как делать сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровотечения и накладывать повязки рассказала Елена Лукьянова, которая является преподавателем Кузбасского медицинского колледжа и мамой героя СВО. Она также дала советы по обновлению аптечек первой помощи. Учениками на мастер-классе выступили сотрудники фонда, ветераны СВО и представители Военно-социального центра.

Помимо этого, по сообщению пресс-службы областного правительства, родные и близкие участников СВО в Кузбассе посещают экскурсии, концерты, театральные постановки в рамках проекта «Наша семья – Наша победа». В частности сегодня в Государственной филармонии Кузбасса на концерт «Великая музыка великих держав» пригласили 65 семей участников спецоперации.

Фото: пресс-служба АПК