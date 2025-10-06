В Белове по примеру Кемерова будут посыпать зимние дороги «чистыми» реагентами

Илья Середюк в соцсетях отметил, что в регионе заключили 221 контракт по зимнему содержанию дорог из 342 запланированных. Кроме того, запаслись более чем 141 тыс. тонн противогололедных материалов и подготовили свыше 1,5 тыс. спецмашин.

«Учитывая положительный опыт прошлого года, в Кемерово расширим территорию использования современных реагентов. После таяния снега, грязи от них значительно меньше, а значит, и убирать ее приходится реже. В этом году подобный подход внедрим и в Белово», – сообщил глава региона.

Илья Середюк подытожил, что нынешней зимой следить за дорогами в Кузбассе будут более 1,3 тыс. рабочих и свыше 2 тыс. водителей спецтехники.

Фото: Илья Середюк/Telegram

