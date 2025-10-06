В Кемерове стартовал региональный форум, который объединил 100 представителей из 15 педагогических отрядов. На протяжении двух дней вожатые посетят учебные занятия, обменяются опытом, а также примут участие в конкурсе профессионального мастерства.

«Главная цель форума – объединить вожатых региона, создать площадку по обмену лучшими практиками, сформировать методическую базу педотрядов Кузбасса. Уверена, форум станет отличным местом для обмена опытом и нахождения единомышленников для совместных проектов», – отметила Евгения Козленко, председатель регионального отделения Движения Первых Кузбасса.

Команды продемонстрируют свои стендовые презентации, отрядный уголок и визитку, где смогут показать традиции и ценности своего отряда. Также для участников форума пройдут учебные занятия по игровым технологиям в педагогике, развитию личного бренда, методам креативного мышления, теории поколений. Во второй день форума участники обменяются лучшими педагогическими практиками: отряды проведут мероприятия, которые в дальнейшем могут лечь в основу новых методических разработок и пополнить педагогические копилки участников.