С 5 по 8 ноября 2025 года в городе Калуге Калужской области пройдет образовательный семинар для руководителей студенческих объединений гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Мы Вместе» национального проекта «Молодежь и дети». Организатором выступает ФГБУ «Роспатриотцентр».

Семинар направлен на вовлечение высших учебных заведений в комплексную и системную работу, проводимую ФГБУ «Роспатриотцентр» и Федеральным агентством по делам молодежи в сфере патриотического воспитания. Его цель — создание единого пространства для диалога между руководителями студенческих объединений, экспертным сообществом и почетными гостями, а также выработка общих решений по развитию патриотической повестки в студенческой среде.

Программа рассчитана на четыре дня очного формата и включает в себя лекции, дискуссии, мастер-классы и стратегические сессии. Участники смогут познакомиться с деятельностью Роспатриотцентра, обсудить успешные практики в сфере патриотического воспитания и определить направления совместной работы по развитию студенческих объединений в вузах.

К участию в семинаре приглашены граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся руководителями гражданско-патриотических и военно-патриотических объединений в вузах. Среди участников также проректоры и руководители по внеурочной работе, отвечающие за патриотическое воспитание, и кураторы клубов по направлению «Патриотическое воспитание».

В очной программе примут участие 300 человек, а к просветительской программе в дистанционном формате присоединятся не менее 700 участников. К участию в семинаре будут допущены лица, соответствующие критериям отбора, указанным в Положении о мероприятии.

Регистрация на участие в семинаре открыта до 10 октября 2025 года по ссылке.