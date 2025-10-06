Подводя итоги состязаний члены оргкомитета отметили, что Олимпиада в этом году привлекла более 1000 участников из 40 стран мира, говоривших более чем на 70 языках. В течение 5 дней прошло более 100 мероприятий. Из 600 финалистов Олимпиады почти половина – представители всех федеральных округов и новых регионов Российской Федерации, среди них 33 победителя и 62 призера.

На основании оценки поданных заявок оргкомитет принял решение вновь провести финальные мероприятия следующей VI Международной олимпиады по финансовой безопасности в 2026 году в городе Красноярске. С учетом роста международного внимания к мероприятию количество иностранных участников финала следующей Олимпиады возрастет на 100 человек.

Полпред поблагодарил организаторов за проведение столь масштабного, красивого и запоминающегося международного события. Он отметил, что в Красноярске были созданы самые благоприятные условия для проведения интеллектуальных и спортивных состязаний, общения и отдыха, а также знакомства с этим уникальным краем, его жителями, достопримечательностями, самобытной культурой и могучей природой.

В стремительно меняющемся мире укрепление дружеских связей между людьми из разных стран особенно важно, считает полпред.

«Олимпиада, впервые проводимая в Сибири, собрала участников из сорока стран мира – школьников, студентов, единомышленников и профессионалов. Уверен, вернувшись на родину, они с теплотой и гордостью будут вспоминать и рассказывать своим близким о том, как побывали в Сибири, а частичка их души навсегда останется здесь», – подчеркнул Анатолий Серышев.

Фото: официальный сайт полномочного представителя президента РФ в СФО