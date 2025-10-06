«Кузбасс-2» провел четыре матча первого тура в Нижнем Новгороде. В двух играх с казанским «Зенитом-УОР» кемеровчане уступили с сухим счетом. Поражением со счетом 0:3 завершилась и первая встреча и «Горьким-2». Во втором поединке с нижегородцами молодежка «Кузбасса» смогла зацепить один сет (1:3).

«В двух матчах мы не справились с приемом, два матча хорошо отпринимали. Очень низкие показатели в атаке, все связующие новые, надежности и понятности нет. В первых двух матчах в большей степени смотрели состав, искали варианты, смотрели, кто боится на площадке, а кто нет, потому что на тренировках были одни люди, в игре – совсем другие. Выявили проблемы, будем работать и потихоньку, совершенствовать связующих, в целом, по набору игроков у нас хорошая команда. Будем работать и надеяться, что у нас получится», – подвел итоги первого тура главный тренер «Кузбасса-2» Дмитрий Ишков.

Второй тур молодежка «Кузбасса» проведет в Новосибирске, где с 21 по 25 октября кемеровчане встретятся с новоуренгойским «Факелом Ямалом» и новокуйбышевской «Новой-2».

Фото: ВК «Горький-2» (Нижний Новгород)/Ангелина Ильичева