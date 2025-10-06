Почти две тысячи жителей Кузбасса, которым более 50 лет и имеющие высшее или среднее профобразование, в этом году трудоустроились с помощью регионального проекта «50+ Новые возможности». В его рамках карьерные консультанты оказали 8 785 мер поддержки, таких как психологическая поддержка, развитие навыков самопрезентаци и адаптирования к новым реалиям, а также умение составлять и размещать резюме на интернет-порталах. Кроме того, желающие могут пройти переобучение и стажировку.

– Специалисты помогают старшему поколению с переобучением, составляют индивидуальный план развития и оказывают психологическую поддержку. Участники программы устраиваются продавцами, бухгалтерами, поварами, многие открывают свое дело. Главное — они снова чувствуют себя востребованными. Этот проект наглядно доказал, что возраст — не преграда для профессиональной реализации. Будем и дальше поддерживать программу, потому что знания и опыт старшего поколения — мощный ресурс для развития региона, — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства отметили, что региональный проект «50+ Новые возможности» реализуется в Кузбассе с 2022 года. Все подробности можно узнать в кадровых центрах и на портале Минтруда Кузбасса.