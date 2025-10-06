Кросс-культурный проект «Великая музыка Великих держав» пройдет сегодня в столице Кузбасса. Он посвящен Перекрестным годам культуры России и Китая, а также 70-летию установления отношений между Кемеровской области и провинциями КНР. Со сцены филармонии Кузбасса сегодня будут звучать композиции Петра Чайковского, Михаила Глинки и мелодии Поднебесной. Помимо этого, музыканты сыграют Моцарта и Глиэра в аранжировке китайских композиторов.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в фойе проведут мастер-класс по росписи русских матрешек и китайских драконов. Вести концерт будут ведущие на двух языках.