Всероссийский конкурс «Зов природы» для организаторов уборок проводит межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА». Для этого надо организовать и провести субботник, зафиксировать все на фото и отправить все материалы об экологическом мероприятии организаторам. Главное условие – уборка должна сопровождаться раздельным сбором отходов.

– Уборка с раздельным сбором отходов — это вклад в сохранение чистоты природных территорий, сокращение количества мусора на свалках и формирование культуры осознанного обращения с отходами. Приглашаем присоединиться к конкурсу всех неравнодушных. Это отличная возможность сделать свой регион чище, заявить о себе на всю страну и выиграть денежные призы на новые экопроекты, – рассказала Екатерина Олейник, координатор конкурса «Зов природы».

Призовой фонд конкурса составляет 150 000 рублей. За первое место можно получить 50 000 рублей, за второе – 40 000 рублей, за третье – 30 000 рублей, за четвертое и пятое соответственно – 20 000 и 10 000.

Успеть надо до 1 ноября 2025 года. Для участия необходимо зарегистрировать мероприятие в личном кабинете на платформе Ecowiki.ru (раздел «Акции» — «Зов природы» — «Создать новую акцию»), а после мероприятия сделать о нем отчет с обязательным использованием хештега #конкурсзовприроды2025.

Всю информацию можно получить у координатора конкурса по электронной почте: e.olejnik@eca-planet.com.