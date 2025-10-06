Your browser does not support HTML5 video.

Валерий Павленко — кемеровчанин, десантник, участник Специальной военной операции, награждённый орденом Мужества и медалью «За отвагу».

В октябре 2022 года он был призван по мобилизации и отправился на фронт. Участвовал в боевых действиях на территории Херсонской и Запорожской областей. После тяжёлого ранения в июне 2024 года был демобилизован. Сейчас работает инженером на Кемеровской ТЭЦ.

На достигнутом останавливаться не собирается. Валерий участвует в региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс» и намерен внести свой вклад в развитие города и региона.