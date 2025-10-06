На совещании в областном правительстве отметили, что доля продукции местных производителей в соцучреждениях региона по итогам трех кварталов этого года превысила 92%, то есть выросла по сравнению с аналогичном периодом прошлого года на 2-5%. Губернатор Илья Середюк подчеркнул, что через госконтракты кузбасские фермеры получают реальную поддержку, а дети в школах и пациенты в больницах едят качественную продукцию.

«Анализируя опыт прошлых лет, мы видим, что доля закупок местной продукции стабильно растет. Для достижения 100% самообеспеченности будем дорабатывать логистику и активнее привлекать наших сельхозтоваропроизводителей к участию в электронных торгах», – сказал глава региона.

В пресс-службе правительства региона отметили, что, к примеру, на сегодняшний день свыше 1,5 тыс. учреждений образования в Кузбассе заключили порядка 92 тыс. контрактов на закупку продуктов питания на общую сумму 2,3 млрд рублей, из которых 1,8 млрд приходится на товары местных производителей.

Фото: пресс-служба АПК