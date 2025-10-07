Губернатор Кузбасса в своем поздравлении отметил, что под руководством Владимира Путина России укрепила позиции на международной арене и достойно отвечает на геополитические вызовы. Российским регионам президент РФ также уделяет пристальное внимание, в том числе развитию Кузбасса.

«Благодаря поддержке Владимира Владимировича мы реализуем масштабные проекты: строим современные школы и детские сады, открываем новые больницы, модернизируем промышленность и создаем комфортную городскую среду. Каждая такая инициатива – это вклад в благополучие наших семей, в будущее детей. От имени всех жителей Кузбасса поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с Днем рождения!», – написал губернатор.

Илья Середюк добавил, что твердая воля главы государства и его глубокая преданность России служат примером для всех жителей страны.

Фото: Илья Середюк/Telegram