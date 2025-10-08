Илья Середюк проверил, как в Мысках отремонтировали улицу после жалоб горожан

Разбитая дорога на улице Вокзальной вызывала недовольство жителей Мысков. Они обратились с этой проблемой к губернатору, который распорядился привести дорогу в порядок. Сегодня Илья Середюк заехал на Вокзальную улицу.

«Дорогу здесь отремонтировали в кратчайшие сроки. Всего в этом году в Мысках обновили пять дорог, еще три обязательно поставил в план на следующий год», – сказал глава региона.

В ходе осмотра выяснилось, что ливневку вдоль дороги на Вокзальной только расчистили, не обустроив до конца. Мэр Мысков Евгений Тимофеев пообещал, что ливневку полностью приведут в порядок в следующем году.

