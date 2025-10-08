Кешбэк для своих: как жительница Кузбасса сэкономила на поездке в Шерегеш

В прошлом зимнем сезоне Таисия Л. со всей семьей провела в Шерегеше три зимних дня. Поездка оказалась не только комфортной, но и финансово выгодной: благодаря программе лояльности для жителей Кемеровской области семья сэкономила около 8 тысяч рублей, так как все оплаты Таисия проводила картой «Мир», заранее зарегистрированной в программе.

Программа, запущенная в 2022 году Дирекцией курорта Шерегеш, позволяет жителям Кузбасса получать кешбэк от 20 % на проживание, прокат, ски-пассы, питание и другие услуги при оплате картой «Мир». Участвовать могут лица старше 18 лет с постоянной или временной регистрацией в регионе. Подключение осуществляется через портал региональных госуслуг «вкузбассе.рф».

«Основная причина, по которой мы выбираем Шерегеш, – близость, – рассказала Таисия. – Доехать можно за несколько часов без пересадок. Это удобно для выходных: приехали, отдохнули, вернулись домой. Никаких долгих дорог, пересадок или перелетов».

Особенно ее удивил большой выбор партнеров программы.

«Меня удивил выбор мест, где можно воспользоваться программой: она действует и в кафе, и на жильё, и даже на прокат. Мест, где можно сэкономить, оказалось намного больше, чем я ожидала», – сказала Таисия.

Ее совет другим жителям региона прост:

«Обязательно зарегистрируйтесь в программе. Это занимает пару минут, а экономия реальная. Вы платите как обычно, а потом просто получаете часть средств обратно. Зачем отказываться от такой возможности?».

С подробной информацией о порядке подключения, списке партнёров и условиях участия можно ознакомиться на официальном сайте Дирекции курорта Шерегеш – dirsheregesh.ru.