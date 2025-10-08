Школу имени кузбасского космонавта в Мысках сдадут после ремонта к январю

В Мысках Илья Середюк проинспектировал школу №4 имени Героя России Александра Гребенкина, где подходит к концу капитальный ремонт. Губернатор отметил, что готовность объекта составляет 88%.

«Строители продолжают чистовую отделку, устанавливают двери. Осталось завершить благоустройство территории и установить современное учебное оборудование в классах. Уже к январю 2026 года более 1000 учеников пойдут сюда на уроки», – написал Илья Середюк в соцсетях.

Глава региона добавил, что Александр Гребенкин следит за ходом ремонта родной школы. Космонавт пообещал пополнить звездный уголок школы своими фото с МКС.

Фото: Илья Середюк/Telegram

