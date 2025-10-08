Бюджет на благоустройство общественных и дворовых территорий в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» составляет 1,2 млрд рублей. На них обновили 123 общественных пространства и 23 двора.

Например, в областной столице преобразили 15 объектов. В Кедровке новый асфальт положили на улице Новогодней, установили урны и вазоны. Спорплощадка с современным оборудованием появилась и в жилом районе Пионер.

В Новокузнецке приводят в порядок 14 тротуаров и один сквер. Доделывают тротуар в Заводском районе от ул. Тореза, 24 до Сада Металлургов.