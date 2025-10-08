В Междуреченске глава региона обсудил развитие города с мэром Павлом Камбалиным. Среди ключевых проектов Илья Середюк выделил продолжающееся строительство автодороги в обход железнодорожного переезда. В районе Камешек уже отремонтировали два дорожных участка, еще один собираются также обновить. Кроме того, в планах – капитальный ремонт двух корпусов гимназии №6 и лицея №20.

Губернатор Кузбасса и мэр Междуреченска обсудили возможность строительства легкоатлетического манежа с ареной, залами и гостиницей. Проект готов, сейчас он проходит экспертизу. Помимо этого, в городе занимаются поиском нового помещения для местного краеведческого музея, поскольку в старом здании провалился пол. Говорили и про туризм.

«Поручил продумать в городе масштабное мероприятие по привлечению туристов, как «ПроГеш» в Шерегеше и «Динотерра» в Чебулинском округе», – отметил Илья Середюк.

Губернатор подчеркнул, что в Междуреченске к обсуждению развития туризма и других вопросов активно привлекают участников программы «СВОи Герои. КуZбасс», чьи инициативы станут частью общей стратегии развития города.

Фото: Илья Середюк/МАХ