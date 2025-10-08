Илья Середюк обозначил задачи перед новым главврачом Междуреченской горбольницы

Глава региона подчеркнул, что построенная в 2023 году городская больница в Междуреченске по своему оснащения является передовым учреждением. Однако от местных жителей регулярно поступают нарекания.

Недавно в Междуреченской горбольнице назначили нового руководителя. Сергею Рыбникову предстоит решить ряд непростых вопросов.

«Решить проблему нехватки кадров, задействовать оборудование, которое до сих пор простаивало, увеличить проходную способность и перечень оказываемых услуг», – так сформулировал Илья Середюк задачи для нового главного врача.

Также губернатор поделился планами по расширению кабинета гемодиализа, где помощь получают 22 междуреченца, а еще 12 пациентов вынуждены ездить в Новокузнецк. Илья Середюк пообещал установить дополнительное оборудование и помочь горбольнице с приобретением аппарата МРТ.

Фото: Илья Середюк/Telegram

