Илья Середюк позвонил пожаловавшейся на протекающую крышу жительнице Меджуреченска

Сообщение о том, что состояние кровли многоквартирного дома по проспекту Шахтеров, 11 в Междуреченске оставляет желать лучшего, Илья Середюк прочитал в комментариях на своей странице в соцсетях в июле. Просьбу горожанки Ольги не оставили без внимания. Сегодня в Междуреченске губернатор лично посмотрел, как идет ремонт, и позвонил обратившейся местной жительнице.

«Я сейчас стою на кровле вашего дома. Я вижу, что здесь выполнен большой объем демонтажных работ. Также строители восстановили бетоном и специальными смесями профиль крыши. Завезен и поднят на кровлю большой объем гидроизоляционных материалов. Подрядчик докладывает, что ждет сухой погоды. Но, тем не менее, работа не останавливается, рабочие готовятся к укладке рубероида», – рассказал Илья Середюк.

Планируется, что до зимы кровлю полностью приведут в порядок.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram

