Кузбасские аграрии уже обмолотили свыше 456 тысяч гектаров зерновых. Почти закончили уборочную в Мариинском (более 98% площадей), Кемеровском (96%), Тисульском и Тяжинском (по 91%) округах. В пресс-службе областного правительства подчеркнули, что темпы нынче опережают прошлогодние. Урожайность составляет 31 центнер с гектара, что выше чем в 2024 году на 7 ц/га.

«Земледельцы используют каждую погожую минуту, чтобы без потерь собрать весь урожай. Трудятся в полях целыми семьями. Династии тружеников сельского хозяйства — гордость нашего региона, настоящие патриоты, которые продолжают дело по укреплению продовольственной безопасности Кузбасса. А значит, регион всегда будет с хлебом», – отметил глава региона Илья Середюк.

По картофелю и овощам уборочная кампания в Кузбассе завершена на 92% и 67% соответственно.

Фото: пресс-служба АПК