Госавтоинспекторы совместно с педагогами провели для детей мастер-класс по изготовлению световозвращателей

Накануне сотрудники Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения г. Кемерово совместно с педагогами провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов для учащихся из гимназии №25 в рамках акции «Пешеход, засветись!».

В ходе проведения мастер-класса инспекторы рассказали ребятам о том, во сколько раз наличие световозвращающих элементов на одежде увеличивает расстояние, с которого водитель может увидеть пешехода в темное время суток и при условиях недостаточной видимости. Помимо этого, инспекторы дали ребятам практические советы применения световозвращателей, как на одежде, так и на школьных рюкзаках. Полицейские настоятельно рекомендовали найти практическое применение сделанным в ходе мастер-класса световозвращателям. Также сотрудники полиции и педагоги повторили с учащимися алгоритм безопасного перехода через проезжую часть на учебном перекрестке и вспомнили о том, какие дорожные ловушки могут подстерегать пешехода в дорожной среде.

В завершение занятия инспекторы поблагодарили ребят за активность, пожелали им быть всегда осторожными и внимательными в дорожной среде.