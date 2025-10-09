«Серебряный старт» – это федеральная грантовая программа, которая дает возможность людям за 60 лет монетизировать свой опыт и увлечения. В результате они получают необходимые знания и стартовый капитал для начала свое дела. Как рассказали пресс-службе областного правительства, Кузбассе стал одним из пилотных регионов, где запустили этот проект. Первые участники, а это 16 человек, приступили к занятиям.

– Участников ждут образовательные модули по основам бизнеса, цифровой грамотности и финансовой безопасности, они смогут пообщаться с единомышленниками и обменяться опытом. На всех этапах интенсива предпринимателей серебряного возраста будут сопровождать наставники и волонтеры. Образовательный курс и грантовая поддержка помогут нашим предприимчивым пенсионерам стартовать в бизнесе или развить уже существующий проект, — отметила заместитель председателя правительства региона — министр экономического развития Елена Галеева.

Среди направлений для старта предпринимательской деятельности предлагают туризм и гостеприимство, репетиторство, курсы рукоделия, школы кулинарного мастерства и прочее. Участники должны будут разработать собственные проекты, из которых определят лучший. В итоге победитель получит грант в 150 тысяч рублей и представит Кузбасс на федеральном уровне.

В пресс-службе областного правительства добавили, что программа «Серебряный старт» реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Она проходит в 20 пилотных регионах, завершится 17 октября.