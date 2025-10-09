Два автомобиля «Форд Фокус» для фронта выделили из ведомственного гаража областного УФНС. Перед отправкой в зону специальной военной операции машины дополнительно подготовят: проведут полное техобслуживание и дооснащение для эксплуатации в зимних условиях.

Один автомобиль направят в подразделения Южного военного округа. Вторая легковушка поступит в танковую бригаду войсковой группировки «Запад», в которой служат кузбассовцы. Также для находящихся на спецоперации бойцов подготовили несколько коробок с медикаментами.

Фото: пресс-служба АПК