В рамках образовательной программы «СВОи Герои. КуZбасс» Александр Сименец, наставником которого является директор центра «Мой бизнес» в Кузбассе Кристина Шинкарюк, и Никита Потоцкий (наставник – начальник Управления по охране объектов культурного наследия Кузбасса Вера Федотова), познакомились с производством кемеровского машиностроительного завода «КемМаш».



Участники программы посетили производственные залы «КемМаша», оценили процесс создания оборудования для угледобывающей отрасли. Ветераны СВО интересовались тонкостями работы завода – от закупки материалов до выпуска итоговой продукции.



В дальнейшем наставники планируют продолжить знакомство Александра и Никиты с кузбасским бизнесом, в том числе и с крупными предприятиями.



«КемМаш» работает с 2005 года. Это единственный в регионе производитель, занимающийся созданием промышленных вентиляторов, скреперных лебедок, а также модернизацией и капитальным ремонтом горно-шахтного оборудования. Среди заказчиков завода – более 70 предприятий из разных регионов России. «КемМаш» также является экспортером, с 2019 года поставляет свою продукцию в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Монголию, Армению и Беларусь.