В «Сибирскую сказку» пребывают первые участники туристского слета, который объединит 400 человек со всего Кузбасса. Уже завтра команды начнут соревноваться в туристских испытаниях и формировать практические навыки.

– За пять дней слета команды погрузятся в атмосферу единства и настоящих туристских соревнований, обретут новых друзей и поделятся с ними знаниями, которые пригодятся им далеко за пределами туристских маршрутов. Уверена, Первые смогут продемонстрировать свои силы в разных походных ролях и выстроят эффективную работу в команде, -отметила Евгения Козленко, председатель регионального отделения Движения Первых Кузбасса.

В рамках туристского слета каждая команда примет участие в прохождении контрольного туристского маршрута: ребята пройдут станции первой помощи, переправы через болото и по бревну, ориентирования на местности. Также Первые продемонстрируют навыки краеведения: выполнят практические задания по работе с контурной картой региона и пройдут тестирование по достопримечательностям Кузбасса. Обязательной частью программы станет туристский поход, в котором команды выстроят оптимальный маршрут и попытаются за наименьшее количество времени пройти заданные точки. Оценивать прохождение конкурсных испытаний будет судейская коллегия, в состав которой входят представители сферы туризма.

Организаторами события выступает Министерство образования Кузбасса, Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий, региональное отделение Движения Первых Кузбасса.