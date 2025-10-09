20 масштабных развлекательных мероприятий ждет туристов предстоящей зимой в Шерегеше. Открытие горнолыжного сезона запланировано на 22 ноября. В этот день под девизом «Настоящая русская зима здесь!» пройдет «Шерегешфест». Среди развлечений, которые готовят для гостей, – спуски с горы на санях, захват снежной крепости, лепка огромного снеговика и прочее.

– Зимой в Шерегеше будут работать 23 канатные дороги, 95 гостиниц, 77 ресторанов и кафе на 4 800 посадочных мест, 16 автостоянок, 50 спа-комплексов, бань. Номерной фонд увеличится за счет ввода в эксплуатацию трех гостиниц: первого апарт-комплекса «Шермонт» на 302 номера в Секторе F, гостиницы на 15 номеров в Секторе А и четырехзвездочного отеля «Унзас-парк» на 37 номеров в поселке Шерегеш, — сообщила министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.

Всю информацию о работе курорта можно будет узнать в туристско-выставочном центре «Шерегеш», который откроют к началу сезона. Кузбассовцы по-прежнему смогут воспользоваться программой лояльности, которая предполагает кешбэк до 40% при оплате различных услуг СТК «Шерегеш». Партнерами программы являются уже более 45 компаний.

Кроме того, с ноября начнет курсировать «Шерегеш-экспресс», вагоны которого оснащены розетками для зарядки устройств, мультимедийными экранами и специальными креплениями для горнолыжного оборудования.