Еще шесть новых медицинских аппаратов поступит в больницы Кузбасса до конца года

Подводя предварительные итоги реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2025 году, Илья Середюк отметил, что в медучреждениях региона установили 429 единиц оборудования. До 20 декабря должны привезти еще 6 аппаратов.

«Завершаем строительство двух поликлиник в Белово и Новокузнецке. Готовность объектов – 65%», – сообщил глава региона.

Губернатор добавил, что к 32 возведенным нынче модульным ФАПам и амбулаториям до конца года добавятся еще 13.

Фото: Илья Середюк/Telegram

