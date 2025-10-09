Модульный бассейн в Прокопьевске строят по региональной госпрограмме «Физическая культура и спорт Кузбасса» и федеральному проекту «Развитие физической культуры и массового спорта». На стройплощадке побывал губернатор Кузбасса Илья Середюк. Глава региона отметил, что бетонное основание уже готово, инженерные сети проложены, сейчас завершается монтаж металлоконструкций.

«В распоряжении пловцов будут шесть 25-метровых дорожек. В течение дня здесь смогут заниматься около 600 человек», – прокомментировал Илья Середюк.

Губернатор подчеркнул, что новый бассейн будет введен в строй до конца года.

Фото: пресс-служба АПК