Поддельные видео, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта, направлены на введение граждан в заблуждение и несут социальную опасность.



По данным АНО «Диалог Регионы», с января по сентябрь 2025 года в российском сегменте интернета выявлено 342 уникальных дипфейка, что в 4,1 раза превышает показатель за весь 2024 год (84 случая). Прогнозируется, что к концу года их количество может увеличиться в пять раз. Рост числа фейковых видео связан с развитием технологий генерации контента.

«С октября 2024 года количество уникальных дипфейков в России ежеквартально увеличивается в 1,5–2 раза. Это объясняется совершенствованием нейросетей, способных создавать видео, практически неотличимые от реальных», – отметил начальник управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.

В Кузбассе также фиксируются случаи распространения дипфейков с использованием образа губернатора.

Все эти видео не имеют отношения к реальным событиям и полностью сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. В регионе с начала 2025 года зафиксированы 4 дипфейка, включая 3 новых в сентябре-октябре.



Проблематика распространения дипфейков и методы противодействия им станут центральной темой третьего международного форума «Диалог о фейках 3.0», который пройдёт 29 октября в Москве. Организатором мероприятия выступает АНО «Диалог Регионы».



Форум соберет более двух тысяч участников из 80 стран – представителей органов власти, медиа, экспертного сообщества и фактчекеров. Специалисты обсудят вопросы совершенствования систем выявления поддельного контента и укрепления доверия к достоверным источникам информации.



Для выявления и проверки видеоматериалов, созданных с помощью нейросетей, в России используется специализированная система «Зефир», разработанная АНО «Диалог Регионы». Она позволяет определять признаки подделки даже в высококачественных дипфейках.



Эксперты рекомендуют жителям региона быть внимательными к источникам информации, проверять сомнительные видео через официальные каналы органов власти и не распространять непроверенный контент.