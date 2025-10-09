На портале «Госуслуги» появилась новая жизненная ситуация — «Бесплатная юридическая помощь», созданная для поддержки социально незащищенных категорий граждан. Сервис помогает в решении таких вопросов, как защита прав детей-сирот, назначение и перерасчет пенсии, предоставление субсидий на оплату жилья и других социальных мер поддержки.

Инициатива реализована в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Теперь граждане могут записаться на бесплатную консультацию юриста онлайн, узнать адрес ближайшего государственного юридического бюро и выбрать удобное время визита. Все необходимые документы формируются автоматически — на основе данных, уже внесенных в систему.

По словам Дмитрия Григоренко, запуск новой жизненной ситуации позволит людям тратить меньше времени на бюрократические процедуры и получать комплексную юридическую поддержку без рисков и лишних визитов в инстанции.

Сервис также помогает избежать мошенничества в сфере «бесплатных» юридических услуг: пользователи получают гарантированную помощь от государственных юристов.

Найти раздел можно в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала «Госуслуги». Сейчас каталог включает 37 федеральных жизненных ситуаций, каждая из которых объединяет в среднем по 17 госуслуг по одной теме — например, «поступление в вуз», «многодетная семья» или «выход на пенсию».

До конца 2025 года планируется запустить еще 33 новых жизненных ситуации.