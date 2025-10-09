Одно из крупнейших предприятий Прокопьевска посетил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Он отметил, что мощности завода позволяют ремонтировать до 2,5 тыс. вагонов в месяц. Но страдает логистика: единственная железнодорожная ветка не может пропустить такое количество. Сначала выпускают отремонтированные вагоны, затем запускают нуждающиеся в ремонте. По этой причине там чинят не более 2,2 тысяч вагонов.

«Чтобы решить эту проблему, строим новые железнодорожные пути. Новую ветку тянем с другой стороны предприятия. Заходить вагоны будут с одной стороны, выходить – с другой», – сообщил Илья Середюк в соцсетях.

В связи с планируемым расширением мощностей на предприятии появится порядка 150 новых рабочих мест.

Фото; Илья Середюк/МАХ