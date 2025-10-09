Илья Середюк рассказал, как продвигается ремонт поликлиники №2 в Прокопьевске

Губернатор Кузбасса побывал в ремонтируемой поликлинике и результатами проверки поделился в соцсетях. Илья Середюк сообщил, что подрядчик заменил системы отопления и горячего водоснабжения, установил оконные блоки и трассы для кондиционирования на верхних этажах, закончил чистовую отделку на шестом и седьмом этажах. Кроме того, в поликлинику привезли долгожданный аппарат МРТ, который избавит нуждающихся в обследовании прокопчан от поездок в Новокузнецк или походов в частные больницы. Илья Середюк поручил создать бесшовное напольное покрытие для наиболее безопасного перемещения пациентов на каталках.

«Для облегчения работы врачей предусмотрим использование искусственного интеллекта. Программа может анализировать всю историю болезни и подсказывать специалисту, на что нужно обратить внимание. Объем данных по каждому пациенту большой, на доскональное изучение требуется много времени. Снизив эту нагрузку на врачей, мы сократим очередность и сведем к минимуму вероятность неправильного диагноза», – подчеркнул глава регион.

После завершения ремонта в поликлинике №2 будут работать кабинеты узких специалистов, центр амбулаторной онкологической помощи, отделение медицинской реабилитации и дневной стационар.

Фото: Илья Середюк/Telegram