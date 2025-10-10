В Кузбассе предложили создавать из угля жидкое топливо и метанол

На встрече с кузбасскими учеными Илья Середюк подчеркнул, что сегодня одного обогащения угля мало. Необходимо создавать из главного природного ресурса Кемеровской области новые продукты с высокой добавленной стоимостью.

«Поставил перед ними конкретные вопросы: какой продукт можем производить, сколько угля и какие марки нужны для его производства, на каком этапе сейчас разработки», – отметил глава региона в соцсетях.

Предложения от ученых уже поступили. В числе предполагаемых вариантов – углеволокно, полукокс, электроды для алюминиевой и титановой промышленности, жидкое и газообразное топливо, сорбенты, катализаторы и метанол.



По словам губернатора, самые востребованные продукты будут запущены в производство. Илья Середюк пообещал, что при необходимости власти региона выйдут с соответствующими инициативами на федеральный уровень.

Фото: Илья Середюк/Telegram

Подписаться на телеграм-канал губернатора

Подписаться на канал Ильи Середюка в МАХ