Новые технологии в сельском хозяйстве, плюс удобрения и элитные семена отечественной селекции позволяют аграриям из года в год увеличивать урожайность. Сельхозпредприятиям Кузбасса предоставили 20,4 млн рублей региональной субсидии на развитие элитного семеноводства: девять изних получили более 18,6 млн руб. на приобретение элитных семян зерновых, зернобобовых и масличных культур, еще девять хозяйств — более 1,8 млн рублей на оригинальные и элитные семена картофеля.

– Субсидию предоставляем по региональной программе «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Кузбасса», которая позволяет аграриям компенсировать до 90% затрат на покупку элитного посадочного материала. В этом году 18 кузбасских сельхозтоваропроизводителей получили субсидии на общую сумму 20,4 млн рублей. А всего за последние пять лет в рамках этой меры государственной поддержки аграрии получили более 150 млн рублей, — отметил губернатор Илья Середюк.

На производстве семян в Кузбассе аккредитованы девять организаций. Семь с помощью современной техники занимаются производством семян картофеля.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на региональный Минсельхоз, за последние пять лет доля элитных семян зерновых и зернобобовых культур составила 80,8%.