Открыт прием заявок на второй сезон всероссийской Премии «Россия — страна возможностей» — инициативы, учрежденной по поручению президента Российской Федерации для поддержки инициативных, активных и вдохновляющих граждан.
В 2024 году Премия уже объединила более 33 000 участников из 89 регионов России и 27 стран мира. Среди них — 100 финалистов из 37 регионов, чьи истории стали примером того, как один человек может менять окружающий мир к лучшему.
Премия «Россия — страна возможностей» рассказывает о тех, кто создает и реализует возможности в самых разных сферах: от науки и экологии до культуры, спорта, предпринимательства и добрых дел. Это проект о лидерах, которые вдохновляют других и доказывают: в России нет ничего невозможного.
Участники могут подать заявку в одной из 10 номинаций:
– «Служение и созидание»
– «Наука и технологии»
– «Экология»
– «Спорт и уличная культура»
– «Добрые дела»
– «Культура»
– «Предпринимательство»
– «Медиа»
– «Образование»
– «Возможности для СВОих»
Финалисты и победители получат федеральное признание, пройдут обучение в Мастерской управления «Сенеж», получат поддержку в медиапродвижении и станут частью сообщества единомышленников, меняющих страну.
Подать заявку можно до 16 октября на официальном сайте Премии.