Открыт прием заявок на второй сезон всероссийской Премии «Россия — страна возможностей» — инициативы, учрежденной по поручению президента Российской Федерации для поддержки инициативных, активных и вдохновляющих граждан.

В 2024 году Премия уже объединила более 33 000 участников из 89 регионов России и 27 стран мира. Среди них — 100 финалистов из 37 регионов, чьи истории стали примером того, как один человек может менять окружающий мир к лучшему.

Премия «Россия — страна возможностей» рассказывает о тех, кто создает и реализует возможности в самых разных сферах: от науки и экологии до культуры, спорта, предпринимательства и добрых дел. Это проект о лидерах, которые вдохновляют других и доказывают: в России нет ничего невозможного.

Участники могут подать заявку в одной из 10 номинаций:

– «Служение и созидание»

– «Наука и технологии»

– «Экология»

– «Спорт и уличная культура»

– «Добрые дела»

– «Культура»

– «Предпринимательство»

– «Медиа»

– «Образование»

– «Возможности для СВОих»

Финалисты и победители получат федеральное признание, пройдут обучение в Мастерской управления «Сенеж», получат поддержку в медиапродвижении и станут частью сообщества единомышленников, меняющих страну.

Подать заявку можно до 16 октября на официальном сайте Премии.