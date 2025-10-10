Эндоскопическое отделение №2, находившееся ранее в стесненных условиях, переместили в просторное помещение. Там предварительно заменили инженерные коммуникации, обустроили современные зоны ожидания и кабинеты, обновили мебель и оборудовали 4 спецкабинета для эндоскопических исследований

В Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского на улице Александрова, 7, в Кемерове проведен ремонт эндоскопического отделения №2.

«Отделение оснащено современной техникой, включая видеоэндоскопы экспертного класса. Прием пациентов начнется с 15 октября. Ежегодно здесь будут проводить более 500 операций и 8 тысяч диагностических исследований»,- прокомментировал глава региона Илья Середюк.

В обновленном отделении появился новый бронхоскоп для обследования дыхательных путей, который поможет выявлять патологии на ранних стадиях.

Фото: пресс-служба АПК