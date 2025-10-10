Новая банкнота в 500 рублей будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу (оборотная сторона) и его столице — Пятигорску (лицевая сторона). Кузбассовцы могут принять участие в онлайн-голосовании, которое завершится в предстоящий вторник, 14 октября, в 12:00 по московскому времени..

Как отметили в Банке России, все символы получили одобрение экспертов Консультативного совета по банкнотам. Те достопримечательности, которые наберут наибольшее количество голосов, будут использоваться при разработке композиции банкноты. В итоге дизайн должен быть утвержден Советом директоров Банка России.

По принципу «одна банкнота – один федеральный округ» уже оформлены 100 и 5000 рублей. В конце года в новом дизайне представят и купюру в 1000.