Форум «Серебро Кузбасса» объединил активистов волонтерского движения, специалистов государственных стационарных учреждений социального обслуживания, представителей платформы «Добро.рф», «Регионального центра развития добровольчества Кузбасса «БлагоДарю». Участники обмениваются опытом добровольческой деятельности и патриотической работы, презентуют практики, пробуют себя в мастер-классах.

Форум открылся 9 октября в Новокузнецке, 10 октября волонтёры продолжают работу в Калтане, завершится мероприятие 11 октября в Новокузнецке, где для участников запланирована экскурсионная программа, посещение Центра экологической культуры и тематические встречи в коворкинг-центре.

«Движение «серебряных» волонтеров людям интересно. Почти 800 жителей региона в учреждениях соцобслуживания участвуют в работе объединений добровольцев старшего возраста. В год 80-летия Победы эти кузбассовцы оказали неоценимую помощь в организации праздничных мероприятий, поздравлений ветеранов войны на дому. Проводили уроки памяти для молодёжи, участвовали в субботниках по благоустройству мемориалов. Добровольцы, несмотря на возраст, полны сил и энергии. Они хотят быть полезными, делиться опытом и знаниями, и такое наставничество мотивирует быть востребованными, способствует активному долголетию», – отметила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.

Сегодня в 13 муниципальных образованиях Кузбасса действует более 20 объединений «серебряных» волонтёров. Их участники организуют выставки, концерты, мастер-классы, проводят спортивные турниры, помогают в сборе гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи, шьют одежду для бойцов спецоперации, пишут письма с тёплыми пожеланиями. На Форуме активистам «серебряного» движения вручены благодарственные письма.

Вовлечение граждан старшего возраста в активную жизнь, продвижение «серебряного» добровольчества — одно из направлений национального проекта «Семья».