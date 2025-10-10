ДК, школы искусств, библиотеки в территориях региона модернизируют по нацпроектам «Культура» и «Семья», а также региональной госпрограмме «Культура Кузбасса». В Листвянке, родной деревне Алексея Леонова – первого человека, вышедшего в открытый космос, достраивают Дом культуры. Там оборудовали зал для хореографии с раздевалкой и гримерной, библиотеку и музейную комнату о легендарном земляке. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, строителям осталось сделать финальные штрихи.

Почти завершили отделочные работы в детской библиотеке №8 Киселевска, куда записано свыше 6 тысяч юных читателей. Капитальный ремонт идет и в Троицком сельском Доме культуры Ижморского округа. Там появится кабинет для занятия фольклорным творчеством, а также современная световая, звуковая и видеопроекционная техника.

«Чтобы у детей в муниципалитетах была возможность заниматься творчеством и раскрывать свои таланты, мы обновляем как крупные областные, так и сельские учреждения культуры, оснащаем их современным оборудованием, создаем комфортные условия», – отметил глава региона Илья Середюк.

Завершили ремонт в детской школе искусств № 70 в Кемеровском округе. Кроме того, дооснастили детскую школу искусств в селе Колмогорово Яшкинского округа. Туда привезли по два рояля и пианино, семь балалаек, аккордеон, мультимедийную систему и учебную литературу.

Фото: пресс-служба АПК

